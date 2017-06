Olagliga kampanjpengar upp i rätten

Flera stora byggföretag misstänks ha ingått i en kartell som gjorde hemliga utbetalningar till oljebolaget Petrobras direktörer i utbyte mot fördelaktiga kontrakt. Petrobras ägs till största del av den brasilianska staten.

Pengarna gick till att finansiera valkampanjer och muta politiker.

Ett stort antal personer är under utredning, bland annat den tidigare presidenten Dilma Rousseff, liksom hennes föregångare, den populäre Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma Rousseff tvingades bort efter att ha ställts inför riksrätt, anklagad för att ha dolt budgetunderskott med hjälp av lån från statliga banker inför valet 2014. I Dilma Rousseffs ställe trädde Michel Temer in som president.

I centrum för härvan står byggbolaget Odebrecht, en gång Latinamerikas mest framgångsrika byggföretag. Under nio år ska företaget ha betalat omkring 3,3 miljarder dollar, motsvarande cirka 32 miljarder kronor, i mutor. Odebrecht har inte kommenterat siffrorna, som läckts från utredningen till brasilianska medier.