Foto: Kommendören

Lördag morgon är det mössa, vantar och radio på. Klockan åtta sticker jag på halvmilspromenaden tvärs igenom stan. Engelsk radiokanal i lurarna med det senaste inför Premier league-omgången. Försöker alltid komma så nära källorna som möjligt i förberedelserna, lyssna in diskussionerna där borta och undvika de svenska vinklarna. I höjd med slottet är det bara jag och högvakten, annat är det i augusti med alla turister. Kul ändå att känna av årstiderna på det här sättet också. Kommer som alltid till jobbet drygt fyra timmar före sändning, snackar programdetaljer med producent-Erik och redaktörs-Olle. Möten med teknisk personal, sen experterna, ombyte och vinjett klockan 13. Skickar en puss på mobilen till Lotta just före sändning, en grej vi har gjort och haft så länge mms har funnits, typ. Vi gör det här tillsammans. Annars är det fullt fokus på spelet och de sex matcherna som vi skickar ut idag. Mycket stim, stoj och skoj ihop med Pontus (Kåmark) och Martin (Åslund) mitt i all seriös fotbollsanalys. Snikar skjuts hem med kamera-Mats. Hemmamiddag, lite pinot noir och ett öga på kvällsmatchen.

Foto: Darren Staples/TT

Söndag, morgontaxi via Jonas (Olsson) mot Arlanda. Ny jobbdag, nya experter och matcher. Erik (Niva) ansluter i gaten. Flyg till Manchester, direkttaxi till Liverpool. Idag är det lite speciellt med studio på plats, nere på planen på Anfield. Soligt men kallt. Tyvärr hamnar vi med vår lilla studioposition i skuggan, runt åtta timmar ute i kylan väntar, så det blir till att försöka bita ihop men tänderna hackar rätt fort och ganska tidigt. Jagar något att äta men hamburgerstånden utanför har knappt fått upp värmen de heller. Drar på mig understället under kostymen, det blir ombyte mitt ute på läktaren inför häpnande japaner med kameror och allt på en guidad arenatur. Hela programmet blir mer på studs när vi är på plats jämfört med hemma i studion. Mycket är väldigt mycket svårare men därmed roligare. Samma taxibil med väskorna i retur till Manchester. Värme och mat – i den ordningen – och så småningom kudden. Imorgon flyg hem till Fotbollsgalan.