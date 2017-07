Okänt Sendak-manuskript ges ut

Maurice Sendak. Arkivbild. Foto: Mary Altaffer/AP/TT

Ett tidigare okänt manuskript av barnboksförfattaren och illustratören Maurice Sendak ges ut nästa år, rapporterar SVT:s Kulturnyheterna.

Sendak, kanske mest känd för sin bok "Till vildingarnas land", gick bort 2012. Manuskriptet hittades av Lynn Caponera, ordförande i stiftelsen Maurice Sendak Foundation, när hon städade i författarens hem.

"Presto and Zesto in Limboland", som berättelsen heter, är skriven av Sendak i samarbete med Arthur Yorinks. De båda skrev tidigare böckerna "The Miami giant" och "Mommy" tillsammans.

När Yorinks fick frågan av Sendaks förläggare Michael di Capua om han ville att "Presto and Zesto" skulle ges ut behövde han inte fundera länge på ett svar.

– Jag sa "milda makrill, skojar du", säger Yorinks till Publishers Weekly.