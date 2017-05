Okända personerna bakom Nordeas flyttbeslut

Sarah Russell – ledamot

Foto: Pressbild

Sarah Russel från Australien klev in i bankens styrelse för sju år sedan 2010. Hon har en magisterexamen i ekonomi och finans och är till vardags vd i Aegon Asset Management Holdings där hon även sitter med som styrelseledamot. Russel är även vice ordförande i La Banque Postale Asset Management men även styrelseledamot i The American Chamber of Commerce i Nederländerna. Hon arbetade arbetade inom den holländska banken ABN Amro under åren 1994-2008 i olika ledningsfunktioner.