Den 2 november landar Paul McCartneys självbiografi ”The lyrics: 1956 to the present” på bokhandelsdiskarna. Berättelsen är uppbyggd kring 154 av hans låtar – däribland den oinspelade ”Tell me who he is”, rapporterar The Guardian.

Boken baseras på samtal som McCartney har haft med den nordirländska poeten och Pulitzerpris-vinnaren Paul Muldoon, och under måndagen avslöjade den forne Beatlesmedlemmen vilka sånger som kommer att ingå i boken.