Apoteksverksamhet lyfter Ica-gruppen

Dagligvaruverksamheten ökade kraftigt på nätet som följd av restriktioner i samband med covid 19-pandemin. När nu Ica-gruppen redovisar delårssiffror för andra kvartalet har dock tillväxten online mattats av.

”Den svenska dagligvarumarknaden är nu är på väg in i mer normala tillväxttal efter en lång period av pandemidriven hög tillväxt. Framförallt syns det i e-handeln där onlinemarknaden under andra kvartalet har en tydlig, men samtidigt naturlig, avmattning”, skriver vd:n Per Strömberg.