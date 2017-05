Ökad snittproduktion för Matra Petroleum

Foto: Helena Gustavsson/TT

Bolagets ebitda-resultat uppgick till 0,4 miljoner dollar (-0,6) samtidigt som nettoresultatet landade på -1,3 miljoner dollar (-2,3).

Bolagets produktion av olja och gas uppgick brutto till 654 fat oljeekvivalent per dag, motsvarande en ökning med 30 procent jämfört med det första kvartalet 2016.

Under det första kvartalet borrade och färdigställde Matra Petroleum tre nya brunnar som testades och nyligen sattes i produktion.

Det framgår av rapportens vd-ord.

De nya brunnarna producerar betydligt högre volymer än nuvarande genomsnitt och planen är att ersätta produktion från lågproducerande brunnar med produktion från nya brunnar, framgår det vidare.

”Ett aktivt borrprogram har inletts för att öka produktionen från befintliga tillgångar upp till 6.000 fat oljeekvivalent per dag under de kommande åren och en långsiktigt förbättra den finansiella utvecklingen. Noteringen på Nasdaq First North och förbättrad tillgång till kapitalmarknaderna gör Matra väl positionerat för att växa organiskt och genom selektiva förvärv”, skriver vd Maxim Barskiy.

Matra Petroleum listades på First North den 20 april och har tillgångar i amerikanska Texas.