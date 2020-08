Ökad smitta kan skjuta upp nyzeeländskt val

Enligt tidningen The New Zealand Herald har Peters, vars populistparti New Zealand First är i koalition med Arderns Labour, skrivit till premiärministern och bett henne att flytta fram valet till den 21 november.

Ardern och hennes parti Labour ser i nuläget ut att vinna en jordskredsseger i september. I en opinionsundersökning genomförd i slutet av juli fick Labour 60,9 procent, den högsta siffran någonsin för partiet i undersökningen. Peters, och även den konservativa oppositionens, försök att skjuta upp valet tros bero på Arderns nuvarande rekordhöga popularitet.