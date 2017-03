OITNB-paret har gift sig

I tv-serien "Orange is the new black" har huvudpersonen Piper planer på att gifta sig med sin fästman när hon avtjänat sitt årslånga fängelsestraff. Väl i fängelset träffar hon sin före detta flickvän och gamla känslor väcks till liv igen.

Seriens fans blev därför i eld och lågor när en av manusförfattarna till "Orange is the new black", Laura Morelli, insåg att hon var homosexuell och skiljde sig från sin man för att vara tillsammans med Samira Wiley, som spelar Poussey Washington i serien. Nu har paret gift sig, skriver Huffington Post.

Vigseln ägde rum i Palm Springs i delstaten Kalifornien och Wileys föräldrar agerade vigselförrättare och Montell Jordans "This is how we do it" spelades när de gick uppför altargången.