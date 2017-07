Ogreppbara bötesbelopp – här är historiens största

2. British Petroleum – 170 miljarder

Foto: Charles Dharapak / AP

När British Petroleums oljeplattform Deepwater Horizon exploderade och sjönk under en prospekteringen 2010 flödade cirka 4 miljoner fat råolja ut i Mexikanska golfen. 790 kilometer strand smetades ner, stora delar av fiskenäringen slogs ut och enligt New York Times utgjorde det det största oavsiktliga marina oljeutsläppet i oljeindustrins historia. I juni samma år enades oljebolaget med USA:s dåvarande president Barack Obama om att skapa en fond för att hantera de skador som uppstått på natur och för lokalbor. Bolaget betalar drygt 10 miljarder kronor per kvartal tills det att de uppnår 170 miljarder i skadestånd.