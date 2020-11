Ögats hornhinna hejdar coronaviruset

Ögat är en av våra sårbara ytor mot yttervärlden, där virus och bakterier kan ta sig in i kroppen. Redan i våras kom studier som gav teoretiskt stöd för att även det nya coronaviruset borde ha lätt för att ta sig in den vägen. I ögats hornhinna finns gott om ACE2-receptorer, en av de molekyler som viruset utnyttjar för att lura sig in i kroppens celler.