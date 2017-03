Offren hedrades i London: ”Bästa staden i världen”

LONDON Klockan närmade sig 18. Det stora torget Trafalgar Square fylldes sakta av Londonbor – och ett stort pressuppbåd. Vi stod bara några minuters gångväg från Westminsterbron där oskyldiga människor mejades ner dagen innan, enligt polisen av den 52-årige Khalid Masood. Det var dags för minnesstund för offren efter terrorattentatet som skakade London.

Det var Londons borgmästare Sadiq Khan som organiserade minnesstunden. Han hade också under dagen hamnat i Twitterbråk med Donald Trump J:r, sonen till USA:s president Donald Trump, om en tweet 2016 som han gjort om att terrordåd ingår i storstadslivet, ett tweet som dock inte hade med Londonattentatet att göra.

Stämningen var dämpad, som inför en begravning.

Tre ljus tändes på torget på Trefalgar Square i London denna kväll för offren i terrordådet i London. Foto: Jonas Fröberg

Efter att det blev känt på eftermiddagen att terrororganisationen IS ställt sig bakom dådet blev detta också en stund där muslimska organisationer ville visa att de hedrade offren. Några muslimer gick omkring med t-shirts med texten ”Jag är muslim, fråga mig om vad som helst”, två andra vecklade ut en banderoll med texten ”Love för all hatred for none” – kärlek för alla hat åt ingen.

Love för all hatred for none – kärlek för alla hat åt ingen, står det på denna muslimska organisations banderoll. Foto: Jonas Fröberg

Klockan 18 dånade malmtonerna från kyrkan St Martin-in-the-fields i nordöstra hörnet av torget och därefter började den tillförordnade chefen för Londons poliskår Craig Mackey att tala i sin högtidsuniform.

Bakom honom stod i flera rader olika potentater i stram givakt – och framför allt stod de religiösa samfunden enade denna kväll, liksom de gjorde efter skolskjutningen i Trollhättan 2015, när Trollhättans kyrkoherde besökte moskén där. Frågan om radikal islamism låg hela tiden i luften efter att premiärminister Theresa May pratat om att det var huvudspåret när man letar efter motiv hos gärningsmannen.

Inrikesministern Amber Rudd hedrade den dödade polisen Keith Palmer och därefter kom borgmästaren Sadiq Kahn fram till mikrofonen.

– London är den bästa staden i världen. Vi kommer aldrig att vika oss för terrorism. Vi står enade inför dem som försöker skada oss och förstöra våra liv. Har alltid gjort det och kommer alltid att göra det.

Därefter hölls en tyst minut för offren. Klockan var då 18.14.

När vi stod där blev plötsligt ljud på avstånd, som man normalt inte tänker på, närvarande från bilar och bussar. På torget var det tyst. Värdigt.

Därefter tände de tre talarna var sitt ljus.

Ceremonin var slut. Denna dag efter Londons mardrömsdag.