"När lögnen blir sanning" påminner om en politisk thriller i Tom Clancy-anda – låt vara i en något återhållen svensk kontext. Här finns konspiration, mörkläggning, politiskt maktspel, hemliga inspelningar och utsända lakejer.

Skillnaden är att Harriet Wallbergs berättelse till stora delar verkar vara sann. Under hösten 2016 "sparkades" Wallberg som universitetskansler under spektakulära former av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.