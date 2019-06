Of Monsters and Men kommer till Sverige för en spelning i höst. Den 15 november spelar det isländska indiefolkbandet på Annexet i Stockholm, skriver arrangören Live Nation i ett pressmeddelande.

Bandet släpper även ett nytt album: Den 26 juli kommer "Fever dream", deras tredje album sedan debuten "My head is an animal" 2011 och uppföljare till 2015 års "Beneath the skin".