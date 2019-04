Visst är det spännande med hemlig avlyssning på film. Som när chefen placerar en avlyssningsmojäng under en dubbelagents skrivbord i Falsk identitet. Eller när en sovjetisk spion i The Americans petar in en bandspelare i en amerikansk höjdares portfölj. Eller när avlyssnaren från östtyska Stasi fattar tycke för de personer han lyssnar på i De andras liv.