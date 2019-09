Uppväxthistoria, socialrealistiskt familjedrama och Springsteen-hyllning. Det ”Blinded by the light” saknar i subtilitet kompenserar den med sin romantiska övertygelse om konstens inneboende kraft.

Idén om musik som livräddare har sällan gestaltats tydligare än i ”Blinded by the light”, ”Skruva den som Beckham”-regissören Gurinder Chadhas film om den 16-åriga skrivbegåvningen Jay. Det är sent 1980-tal i Thatcher-land, National Front-supportrar härjar runt och sprejar rasistklotter, och välfönade popgrupper som Wham, Aha och Bros dominerar både radiokanalerna och kassettbanden i klasskompisarnas Walkmans. Bruce Springsteen är en träig rockgubbe för morsan och farsan, men när Jay får höra ”Born in the USA” händer ändå det förunderliga: en mer än dubbelt så gammal vit amerikan från New Jersey, USA, formulerar exakt de känslor som ligger och pyr i en brittisk-pakistansk tonårskille i Luton, Storbritannien.