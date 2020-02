Döden är inget litet ämne i 1600-talets litteratur. Temat varieras med högsta intensitet såväl i poesin som i dramatiken och prosan. Thomas Brownes essä ”Urn burial”, publicerad första gången år 1658, är ett originellt bidrag till denna flod av dödstexter. Den utkom samtidigt som en annan essä, den mindre kända ”The garden of Cyrus”. Frank Livingstone Huntley noterar i ”Sir Thomas Browne: A biographical and critical study” (1962) att dessa ”tvillingessäer” förhåller sig till varandra ungefär som Dantes ”Inferno” till ”Paradiso” – läsarna kommer alltså alltid att föredra ”Urn burial” framför ”The garden of Cyrus”. Precis som Brownes magnum opus ”Religio medici” (1642) är ”Urn burial” med andra ord en engelsk klassiker, som tack vare Arne Melberg nu iklätts svensk språkdräkt – ”Gravurnor” (Atlantis).

Browne var läkare och hade studerat fysik och anatomi i Oxford och medicin vid olika universitet på kontinenten. Utgångspunkten för reflexionerna i ”Gravurnor” var ett sensationellt fynd av mellan 40 och 50 urnor med benrester och föremål i närheten av författarens hemort Norwich i östra England. Browne föreställer sig att urnorna är romerska, men de har senare visat sig ha saxiskt ursprung. Deras form får honom att tänka på uterus, livmodern, sannolikt eftersom urnorna liksom livmodern har två hornliknande utbuktningar. Browne väger fördelarna med likbränning och jordbegravning mot varandra. ”Att bli uppsliten ur graven och få sin skalle förvandlad till dryckeskärl, benen till pipor, till fiendernas fröjd och gamman, det är tragiska styggelser, som man undviker vid eldbegängelse”, skriver han. Boken är en sorts meditation över tidens flykt. ”Vår ingrodda vana vid att leva gör oss oskickade att dö”, heter det träffande. Urnorna triggar Brownes fantasi och föranleder honom att reflektera över olika dödsföreställningar och begravningsskick i skilda tider, kulturer och religioner.