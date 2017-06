Författaren, journalisten och odlingsexperten Elin Unnes om vad man ska tänka på när man planterar, trendiga växter och varför man ska spela Black Sabbath för sina liljor.

Om man inte planterat någonting än den här säsongen, är det för sent att börja nu?

– Det är aldrig för sent! Oftast gör man fel åt andra hållet, planterar för tidigt inomhus och så lider plantorna som ju egentligen vill vara ute. De snabba, asiatiska bladen är utmärkta att så nu: pak choi till exempel. Så lite varje vecka, då blir skörden lång och lagom, istället för plötslig och oöverstiglig. Persilja och koriander - på olika ställen, så man slipper blanda ihop bladen. Sallat, min favorit är mâche, rädisor, ringblommor, sockerärter - så för tätt, och använd de utgallrade skotten i sallader. Jag har också fått rådet att så bönor först när man tar morgonpromenaden i trädgården i morgonrock, och den regeln lever jag efter.

Om man vill vara trendig. Vilken växt ska man satsa på den här säsongen – och vad är hopplöst ute?

– Jag tror att odlingsvärlden är en millisekund från att gå bananas över det som kallas watermelon redish eller red meat radish - en sort rättika, stor som en rödbeta, med grönaktigt skal och rött kött, som smakar lite vattenmelon. Jag förväntar mig samma utveckling som med grönkål. Det otrendigaste jag kan komma på är de namnlösa, industriella frösorterna som stora fröfirmor prånglar ut den här tiden på året - jag tror att de kan få folk att tappa lusten att odla. Varför skulle man lägga ner en massa jobb om moroten ändå smakar lika trist som den man köper på affären?

Någon växt eller blomma som du tycker är överskattad?

– Åh gudars, så många! Men jag har märkt att folk ibland kan bli sårade när jag snackar skit om deras favoriter… Tagetes är dock en sån växt som jag gått ifrån att himla med ögonen åt till att älska. Fast mest bara den som kallas för Linnétagetes. Sjukt fin, och nyttig för grönsakerna.

För den som har en liten balkong i stan – vilka växter tycker du att man ska satsa på där?

– Allting med små rotsystem, eller miniatyrvarianter av större växer - som den pyttelilla sockerärten ”Tom Thumb” till exempel. Smultron, basilika och små tomater. Om man köper färdiga plantor är det bäst att handla från en ”riktig” plantbutik, där personalen är kunnig och engagerad, och inte de stora kedjorna, som kan sälja på en precis vad som helst eftersom de liksom aldrig behöver se en i ögonen när saker har gått fel, och man står där med en pinad jättetomat på en minibalkong.

Foto: Ulrika Flodin Furås/gatsmart.eu

Vilka roliga grönsaker som man kan äta kan man odla i kruka på balkong?

– He he, jag skulle snarare vilja säga att en rolig balkonggrej man absolut inte kan äta är Datura ”Ballerina Mixed”, med fyllda, olikfärgade blommor. Och en rolig grej som själv äter saker är flugtrumpet. Den köttätande växten är en liten utmaning, pillig och rolig att så, vilket jag gjorde tidigare i våras. Just nu är statusen på sådden att jag inte kan avgöra om det möglar eller gror.

Ska man ge upp om man har skuggigt läge? Eller vad går det att odla där?

– Om det är totalskugga så kommer man att kämpa i uppförsbacke, i så fall skulle jag rekommendera att man letar upp en annan odlingsplätt, via Co-Grow till exempel. Annars klarar sallat av en del skugga, en liten svartvinbärsbuske på stam, rabarber och kanske några örter som går att skörda så pass snabbt att de inte hinner må dåligt av skuggan, dill och koriander till exempel. Som alltid är det viktigt med stora, rejäla krukor och bra jord.

Vilken växt är mest ”bang for the buck” – kräver minst omtanke men ger bäst resultat?

– Potatis! Det enda jag aldrig misslyckats med. Jag odlar den på ett alltmer respektlöst sätt. På de mest ogräsinfekterade platserna, täckt med halm och kompost. Kupar så mycket jag hinner och orkar, och till hösten är ogräset väck.

Du har bland annat skrivit odlingsboken The Secret Gardener – finns det någon annan trädgårdsbok som är din personliga bibel?

– Oooh ja. Men mina odlingsbiblar är oftast mer… esoteriska. ”The One-Straw Revolution” av Masanobu Fukuoka, ”Possum Living” av Dolly Freed, vad som helst av Ruth Stout och ”The Fat of the Land” av John Seymour. Sen har jag ett par som jag använder mer som psalmböcker, och slår upp saker varje vår, Runåbergs fröers bok är oumbärlig vid sådd, och Lena Israelssons Handbok för köksträdgården.

Vad odlar du själv i vår/sommar?

– Watermelon radish! En kompis smugglade hit fröerna från USA, tillsammans med frö av majsen ”Glass Gem”. Jag odlar också pattypan-squash, som jag hoppas kunna skörda späd och pickla hel. Även evighetstomaten Piennolo, som jag tänker samplantera med basilika mot en varm husvägg.

Foto: Ulrika Flodin Furås/gatsmart.eu.

Du är ju musikjournalist som skriver om hårdrock. Vilken låt är bäst att odla till – och finns det någon låt som får växterna att ta sig lite extra?

– En engelsk trädgårdsmästare har visat i försök att liljor växer bättre till Black Sabbath, och mina frön gror bra till Electric Wizard. Och ”Don’t Fear the Reaper”, som vaggvisa.

Vilken växt är mest rock ’n roll att ha på balkongen?

– He he, krokus så klart!