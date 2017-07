Ödesdag för Löfvens regering

Infrastrukturminister Anna Johansson (S)

Känd som en av regeringens svagare ministrar. Har kritiserats för sin hantering av gränskontrollerna i Skåne och flera andra ageranden har uppmärksammats av konstitutionsutskottet (KU). Är distriktsordförande för S i Göteborg vilket bidrar till att hon ses som en maktfaktor.

Gick med i SSU i tonåren. Anna Johansson blev invald i riksdagen 2014.

Inrikesminister Anders Ygeman (S)

Ses som en av Stefan Löfvens starkare ministrar. Hyllades från flera håll under flyktingkrisen 2015. Men har också kritiserats för sitt hanterande av Polismyndigheten.

Har bland annat varit ordförande i SSU i Stockholm och vice förbundsordförande i SSU under mitten av 1990-talet.

Valdes in i riksdagen 1996.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Har blivit allt mer aktuell i och med en allt osäkrare omvärld. Ses som en av de viktigare spelarna i Löfvens ministertrupp. Har bland annat hyllats av Mikael Odenberg, moderat och tidigare försvarsminister.

Valdes in i riksdagen 2006.