”Odemokratisk Barzani förtjänar inte stödet”

REPLIK | KURDISTAN

Liberalerna uttryckte i en debattartikel sitt stöd till den folkomröstning avseende Kurdistans självständighet från Irak den 25 september i år. Det politikerna inte valt att belysa i sin artikel är det odemokratiska styre den illegitima presidenten Masoud Barzani för. Det är oroväckande att liberalerna i detta avseende väljer att ställa sig bakom ett självständigt Kurdistan, som förmodligen kommer att få det ännu sämre med en sådan despot till ledare.

Svårigheterna i Irak har varit genomgripande, inte minst de senaste åren i samband med IS invasion i landet. Särskilt etniska och religiösa minoriteter har varit utsatta och drabbade av terrorgruppens grymheter. IS är ett hot mot Irak och inte enbart mot Kurdistan i norr. I stället för att hantera det rådande kritiska läget tillsammans med centralregeringen i Bagdad har Masoud Barzani valt att utnyttja situationen till sin egen fördel. Detta har han kunnat göra genom att anspela på det som kurder i Irak länge har drömt om, ett självständigt Kurdistan.

Under de perioder som Barzanifamiljens autokratiska styre har blivit alltmer ifrågasatt, har Masoud Barzanis uttalanden om att hålla en folkomröstning för ett självständigt Kurdistan också blivit alltmer frekventa, i syfte att skyla över sina politiska tillkortakommanden.

I debattartikeln beskrivs Irak som en failed state, men vad är det som egentligen skiljer styret i norr åt från centralregeringen i Bagdad i fråga om demokratiska fri- och rättigheter? Bortsett från den ytliga fasaden med nybyggda köpcentrum och att den kurdiska regionen i norr till större delen undkommit de bombdåd som drabbat resterande delar av landet.

Hot, bortföranden och mord på journalister som avslöjat korruption eller kritiserat regionens två ledande partier Kurdistans Demokratiska Parti (KDP) och Kurdistans Patriotiska Union (PUK) är vanligt förekommande i den kurdiska regionen. Det brutala mordet på journalisten Wedad Hussein Ali (som även visade tydliga tecken på tortyr) är en av flera missgärningar utförda av KDP:s säkerhetstjänst. Vad som också är värt att nämna är det faktum att det främsta oppositionspartiet Gorran (eng. Movement for Change) sedan 2015 har uteslutits från att delta i KRG:s parlament till följd av deras vägran att tillerkänna Barzanis förlängda ämbetstid.

Under 2014 exporterade det kurdiska styret olja via en då nylagd oljeledning genom den kurdiska regionen till Ceyhan i Turkiet. Ett beslut som helt går emot den irakiska konstitutionen (artikel 112) i vilket det bland annat anges att utvinningar och distributionen av vinsten från landets gas- och oljerikedomar i första hand ska sanktioneras av den federala centralregeringen i Bagdad. Ett givet resultat av den kurdiska regionens oaktsamma beslut har hittills lett till ett stopp av den 17-procentiga tilldelningen av landets intäkter till KRG. Det invånarna inom den kurdiska regionen frågar sig i dagsläget är dock vad makthavarna i KRG har gjort av vinsterna från den ensidigt beslutade oljeexporten? Under tiden har KRG oavbrutet fortsatt med sin oljeexport utan att redovisa några siffror på vare sig mängden fat olja och den utdelning som den borde inbringa.

Rätten till självbestämmande i all ära, men en folkomröstning och eventuell deklaration av ett självständigt Kurdistan i dagens norra Irak riskerar att befästa den nepotism, förtryck av de demokratiska rättigheterna, och avsaknaden av transparens som styret i KRG genomsyras av. En president som Masoud Barzani är det få kurder som längtar efter. Därför är det av ytterst vikt att få till riktig demokrati i Kurdistan, innan landet skiljs åt från Irak.

Roshna Gilli

statsvetare utbildad vid Uppsala Universitet, kurd med ursprung i staden Kirkuk, Irak.

Artikelförfattaren är uppvuxen i Sverige, men har besökt Irak/KRG flera gånger och bodde i Kirkuk ett halvår under 2012. Senaste besöket i Irak var 2014.

Roshna Gilli Foto: Privat