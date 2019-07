"Ode till glädjen" irriterar brexitivrare

En körfestival i engelska Gloucester har fått oväntat hård kritik av brexitivrare på grund av en konsert. Festivalen, som går av stapeln i slutet av juli, ska avslutas med ett framförande av Beethovens "Ode till glädjen" från hans nionde symfoni – vilket retat upp några hårdföra brexitförespråkare. Melodi är nämligen också den officiella Europahymnen, alltså EU:s "nationalsång".

De flesta större konserterna under Three Choirs-festivalen är redan slutsålda, men inte den avslutande. Och några EU-kritiska lokalbor hotar till och med att bojkotta festivalen, enligt The Guardian.