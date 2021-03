Öde New York symbol för pandemin

”New York is on pause”, det meddelade guvernör Andrew Cuomo i mars 2020. Snart kom stadens tomma avenyer, tågstationer och broar att bli en symbol för virusets härjningar i världen. Nu skildrar två New York-baserade svenskar de tre månaderna av total nedstängning, i boken "On pause".

Utvecklingen gick extremt snabbt, menar journalisten Helena Gustavsson, som bodde i New York under hela 2020.