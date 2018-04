Solglasögon är utan tvekan sommarens viktigaste accessoar och ett par bättre bågar kan lyfta vilken outfit som helst. I år hämtar svenska solglasögonmärken inspiration från japanskt hantverk, exklusiva material och amerikanska kultfilmer. Vi har hittat säsongens guldkorn och samlat redaktionens favoriter i Perfect Guides shop.

Perfect Guide Shopping, i samarbete med Tipser

I vår lanserades solglasögonmärket OH MY EYES, som inspireras av skandinavisk modernism och arkitektur. I den första kollektionen har det Stockholmsbaserade varumärket valt att samarbeta med den italienske designern Marco Galleani, som tidigare har designat solglasögon för bland annat Yves Saint Laurent, Gucci och Miu Miu. Med sitt nya koncept The Clip utmanar Galleani den klassiska tekniken för solglasögonkonstruktion och den speciella klämman ersätter nu skruven som vanligtvis förankrar glasögonens bågar. De exklusiva solglasögonen är handgjorda i Sabae, i Japan – en stad som har en över 100 år gammal tradition för hantverket. Alla modeller är i unisex och tillverkas av bästa tänkbara material: japansk titan och italienskt cellulosaacetat från bomull och trä. Fodralen i kromfritt läder tillverkas också för hand, i en familjeägd fabrik i Sverige. Just nu har du chansen att köpa utvalda modeller från OH MY EYES vårkollektion direkt här i artikeln med Perfect Guide Shopping.

Nya kollektionen The Girl and The Garden från Anna-Karin Karlsson är också handgjorda i Sabae. Med lyxig design, extravaganta material och oklanderligt hantverk skapar Anna-Karin Karlsson unika och exklusiva solglasögon, där varje produkt är som ett konstverk. Det är en revolutionerande teknik som används när glasögonen produceras och med material som titan, roséguld och 24 karat guld är The Girl and The Garden inte likt något vi tidigare sett. De här solglasögonen ganterar en stilsäker look i sommar.

Något mer klassiskt och avskalat, men med en intressant twist, kommer från svenska Uniforms for the Dedicated. Märket lanserades 2008 med ambitionen att kombinera streetwear med elegans . Årets vårkollektion går under namnet Safari Vice och inspireras av kultfilmerna Fear and Loathing in Las Vegas och The Lost Boys. Modellerna The Vice, The Lost och The Safari är tre klassiker som fått en helt ny design inför sommaren 2018.

– Jag ville skapa något som både känns elegant, men har element av något funktionellt och sportigt. Mixen uttrycker sig i en båge som är sofistikerad, men har ett spegelglas som andas skidort i alperna. För mig är kontrasterna intressanta, säger designern Rasmus Wingårdh om kollektionen.

