”Oberoende” lobbyister sponsras av bröderna Koch

David Koch blev högste chef över Koch Engineering år 1979. 1983 blev han tillsammans med sin äldre bror Charles delägare i Koch Industries. Foto: Phelan M. Ebenhack/TT

Under senaste året har en lobbyorganisation som utger sig för att försvara konsumenters rättigheter etablerat sig i Bryssel. The Consumer Choice Centre (CCC) är en, enligt centret självt, oberoende och icke vinstdrivande gräsrotsrörelse som representerar konsumeter i hundra länder världen över.

Syftet är att mobilisera mot EU:s onödigt krångliga och konsumentfientliga byråkrati och i medier, bland annat i New York Times, har CCC refererats som en konsumenträttsorganisation.

Men efter en noggrannare koll av den oberoende organisationen Corporate Europe, som granskar lobbyorganisationer i Bryssel, har det visat sig att CCC inte är så oberoende som centret utger sig för att vara. Organisationen har tydliga kopplingar till familjen Koch vars bolag Koch Industries, som bland annat driver verksamhet inom mineraler, olja och energi, räknas som det andra största privata företaget i USA efter omsättning.

Enligt Corporate Europe var det när CCC anordnade ett event i april nära EU-parlamentet som det avslöjades varifrån budgeten på 3,6 miljoner, motsvarande 34 miljoner kronor, kom ifrån.

CCC-chefen Fredrik Roeder hävdade då att organisationen finansieras av den USA-baserade libertarianska organisationen Students for Liberty som i sin tur mer eller mindre är helfinansierade av Charles Koch via Koch Industries. Students for Liberty och CCC är dessutom registrerade på samma adress.

Men även andra stora industriföretag är involverade i lobbyorganisationen för konsumenters rättigheter, förklarar Corporate Europe. I en mejlkonversation mellan en chef på Students for Liberty har det visat sig att även Japan Tobacco Industry och en ”stor mängd andra olika industrier” stöttar CCC.