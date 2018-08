En obebyggd bit mark i Beverly Hills i Los Angeles är just nu till salu, med ett utgångspris på en miljard dollar. Därmed kvalar tomten utan tvekan in bland de dyraste som någonsin bjudits in till försäljning.

Marken ligger på en höjd mitt i Beverly Hills mest exklusiva kvarter, med postnumret 90210, som odödliggjorts genom tv-serien med just namnet Beverly Hills 90210. Tomten mäter hela 62 hektar, vilket är ungefär dubbelt så stort som Gamla Stan.

Med andra ord finns det gott om plats att bygga en trevlig liten sommarstuga.