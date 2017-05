Obebodd ö förorenad av plast

Plastskräp på en strand. Arkivbild. Foto: Erland Vinberg / TT / TT

En av planetens mest avlägsna öar är förorenad med den högsta densiteten av plastpartiklar som någonsin rapporterats.

Mer än 3 500 bitar plast spolas upp på öns stränder dagligen, enligt forskare, som redovisar uppgifterna i publikationen Proceedings of the National Academy of Sciences.

Henderson Island är obebodd och ligger långt ut i södra Stilla havet – öster om Nya Zeeland och väster om Chile – nästan 500 mil från närmaste större landmassa.