Obamas reaktion slog Twitter-rekord

Det var i helgen som den förre amerikanske presidenten Barack Obama kommenterade våldsamheterna i Charlottesville i Virginia genom att twittra en bild, och följande citat av Nelson Mandela:

”Ingen föds till att hata en annan person på grund av hans hudfärg, bakgrund, eller hans religion. Människor måste lära sig att hata, och om de kan lära sig att hata, så kan de lära sig att älska. För kärlek är mer naturligt för det mänskliga hjärtat än dess motsats.”

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." https://t.co/InZ58zkoAm