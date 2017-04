Obama framträder första gången som ex-president

Under de närmaste åren stannar familjen Obama i USA:s huvudstad Washington DC, eftersom yngsta dottern Sasha, 15 år, ska gå klart skolan där. Äldsta dottern Malia, 18 år, börjar på anrika Harvard University i Boston i höst.

Familjen har hyrt ett över 760 kvadratmeter stort hus med nio sovrum i engelsk lantlig stil i Kalorama i Washington DC.

Efter Chicago väntar en serie tal i USA och Europa för Obama. I maj framträder han vid Brandenburger Tor i Berlin ihop med förbundskansler Angela Merkel.

Bokförlaget Penguin Random House ska ge ut Barack och Michelle Obamas memoarer. Kontraktet på två böcker ger enligt The Financial Times det förra presidentparet 60 miljoner dollar, eller cirka 540 miljoner kronor.