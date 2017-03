Obama får en halv miljard för att skriva böcker

Barack och Michelle Obama. Foto: Pablo Martinez Monsivais / TT / NTB Scanpix

Penguin får Obama som författare

Bokförlaget Penguin Random House har tagit hem ett mycket lukrativt kontrakt – memoarerna av USA:s tidigare presidentpar Barack och Michele Obama.

De ekonomiska detaljerna i det eftertraktade kontraktet, som ger rätt att publicera två böcker, är inte känt. Enligt Financial Times får de två 60 miljoner dollar för besväret, motsvarande 540 miljoner kronor. Om det stämmer är det en rekordsumma.

I kontraktet ingår också att förlaget donerar en miljon böcker, tillägnat Obama-familjen, till organisationen First Book. Paret Obama ska i sin tur donera en del av intäkterna till olika välgörenhetsstiftelser, som Obama Foundation, skriver The New York Times.

TT

