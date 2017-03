Oasis-Liam släpper nytt och hånar Noel

Liam Gallaghers nya singel har fått namnet "Not for sale." Arkivbild. Foto: Jim Ross/AP/TT

Den tidigare Oasis-sångaren Liam Gallagher har tidigare berättat hans första soloalbum har fått titeln "As you were." Nu tar han till Twitter för att avslöja att första singeln heter "Not for sale", skriver NME.

Gallagher passade även på att rikta några kängor mot sin bror och tidigare bandkollega Noel Gallagher. Liam Gallagher lovar att inleda sina kommande liveframträdanden med Oasis-hitten "Don't look back in anger" och avsluta med "Rocking chair" för att det är "på tiden att de framförs ordentligt."

"Till alla Noel Gallagher-fans därute, jag kan och kommer att sjunga vilken som helst av sångerna han skrev bättre än vad han gör, även om jag blev sparkad i skrevet av en ringduva", skriver Liam Gallagher.