Under åren har Maçanita forskat på ögruppens lokala druvsorter och kommit fram till spännande släktskap med fastlandsdruvor. Men arinto dos azores, terrantez do pico och några till är faktiskt unika sorter som förmodligen vuxit fram för att folk under koloniseringen tog med sig frön istället för sticklingar när vinrankor skulle spridas. Då uppstår lätt nya varianter, korsningar och sorter.

Det tror man även är orsaken till att viner av druvsorten som på Kanarieöarna heter listán prieto och i Amerika går under namn som pais eller criolla chica, smakar ganska olika beroende på ursprung, trots att deras DNA är identiskt. Listán prieto och dess kusin listán negro hittar vi numera i viner från Teneriffa, den av Kanarieöarna som de senaste åren sett den starkast uppåtgående vinmarknaden. Precis som grekiska semesterön Santorini har gjort. Dess vita viner av assyrtiko har stuckit iväg ordentligt i pris, i takt med ökad efterfrågan. På Mallorca har allt fler utländska investerare insett öns potential som vinregion och på Sicilien har intresset för de lokala druvsorterna fått en enorm revival det senaste decenniet, med fler odlade hektar och duktiga vinmakare som följd.

På Azorerna finns nu nästan tusen hektar vinrankor och flera nystartade vinerier, mycket tack vare Maçanita. Kvalitetsmässigt ligger de långt fram. Prismässigt också, vilket är förståeligt – det räcker att googla på en bild från vingårdarna på Pico för att inse att detta är långt ifrån massproduktion.

Som luttrad vinskribent blir jag ödmjuk när António Maçanita lär mig en handfull nya druvsorter. Vilket ju är charmen med öar och deras befolkning. De har en förmåga att hålla fast vid det nästan bortglömda och bevara det unika. Inte minst när det handlar om vin.

