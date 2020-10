Visst har det känts ovanligt varmt den senaste tiden? Det är inte bara en känsla – det stämmer. SMHI:s temperaturkartor för oktober lyser hittills illrött i Sverige, med temperaturer 3–6 grader över det normala. Det är inte ens meteorologisk höst på långa vägar i stora delar av landet och vi ligger ”klart efter tidtabellen”, enligt myndigheten.

Tiden när den här typen av rekord togs emot med glädje är i alla fall för undertecknad förbi. Numera kommer de med en obehaglig eftersmak – smaken av ett förändrat klimat.

Visserligen ska man, som så ofta poängteras, inte stirra sig blind på enstaka rekord på enstaka platser. Man kan inte ta den kalla septembernatten i Storbritannien härom veckan (-5 grader C i Altnaharra i Skottland) som intäkt för att det inte sker någon global uppvärmning – och inte heller den svenska oktobervärmen som bevis för densamma.

Men trenden på global nivå pekar åt samma håll som det svenska oktobervädret. I veckans klimatkrönika går jag igenom några av de temperaturrekord som skickar ett gemensamt budskap: planeten värms upp snabbt. På onsdagen rapporterade EU:s klimatprogram Copernicus att september 2020 är den varmaste septembermånaden som uppmätts. Det är det tredje temperaturrekordet för en enskild månad som inträffar under 2020 (de andra är januari och mars). Året som helhet är nu jämnvarmt med det tidigare rekordåret 2016 och tar sig med all sannolikhet in på topplistan över de fem varmaste som uppmätts. De är, i turordning: 2016, 2019, 2017, 2015, 2018. De fem kallaste åren då? De inträffade alla för över 100 år sedan: 1904, 1909, 1908, 1917, 1910.

Det är här, i den långa trenden, som sanningen om uppvärmningen syns. Detta, tycker jag, borde göra det allt svårare att försöka bortförklara uppvärmningen ens för de mest inbitna skeptiker (jag får fortfarande frågan då och då om jag inte borde lyfta ett köldrekord någonstans, därav denna poäng).

Blir då 2020 i slutändan rekordvarmt? Det avgörs enligt Copernicus av klimatrelaterade händelser som La Niña, som har en nedkylande effekt på klimatet, och storleken på istäcket i Arktis hav (mindre is har en uppvärmande effekt, då mörkt hav absorberar mer värme än ljus is).

