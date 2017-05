Nytt värmerekord efter stekhet dag

Nytt värmerekord för året slogs på fredagen i Östergötland. Arkivbild. Foto: Bertil Ericson / TT

Grattis Östergötland!

Efter torsdagens värmerekord på 27,9 grader i Kvarn Mo spände orten Horn, i södra Östergötland, bågen ytterligare. 28,4 grader uppmättes på fredagen, vilket är den högsta temperaturen i landet för året.

– Det blir lätt så här den här tiden på året. Det är ofta någon gång under maj som man får lite högre temperaturer. Det är också vanligt med lägre temperaturer efteråt, säger Marie Staerk, jourhavande meteorolog på SMHI.

I Svealand fick Roslagsorten Svanberga allra högst temperatur med 27,7 grader. I södra Norrland uppmättes 23,8 grader i Gävle, medan passagerarna på Umeås flygplats fick njuta av sol och 17,2 grader i norra Norrland.

På Gotland har med största sannolikhet en viss garderobsförvirring rått under veckan. Natten till torsdag i förra veckan slogs alla tiders köldrekord i maj med bottennoteringen -7,8 grader. Åtta dagar senare kunde de gotländska termometrarna notera en temperaturskillnad på 34 grader, då solen värmt upp rosornas och ruinernas stad till 26 grader.

– Det är uppseendeväckande. Samtidigt är det snabba väderskiftningar nu och det är ofta över våren och försommaren som man får de största temperaturskillnader. Men det gäller att ta på solkrämen redan nu, man kan lätt bränna sig i och med att huden är ovan och UV-strålningen är hög, säger Marie Staerk.

Kanonvärmen håller i sig under lördagen, med temperaturer över 25 grader på en del håll runt om i Götaland och dryga 20 i Svealand. Undantaget är västkusten, som kan få regn. Under söndagen pressas dock den varma luften österut, och temperaturen sjunker något samtidigt som moln och lätta skurar kommer in över Svealand och Götaland.

– Men det är inga jättemängder, mest lite skurar, säger Marie Staerk.