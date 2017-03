Nytt snöväder på gång: ”Kan bli problem i trafiken”

Snö väntas in över Sverige på tisdagen. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

I Stockholmsområdet kan det komma att snöa rejält, bilister och gångtrafikanter får räkna med cirka fem centimeters snö under tisdagen.

”Snöfall närmar sig från sydost och redan från morgonen snöar det vid Sörmlandskusten. Fram på dagen snö i hela vårt område och vid kusten tidvis tätt och det väntas här ge drygt 5 cm. 0-4 minusgrader. Nordostlig vind som blir frisk vid kusten”, enligt SMHI.

Även mellersta och norra Norrland kommer att drabbas av snö.

I norra Sverige råder däremot högtryck, vilket ger kalla temperaturer, ned mot 30 minus på sina håll i de nordligaste delarna av Sverige.

”Lågtrycket på Östersjön rör sig sakta norrut och under natten mot onsdagen kommer snöfallet in även över mellersta och norra Norrland. I Götaland och västra Svealand uppehåll eller upphörande under natten”.

– I centimeter räknat blir det kanske inte så mycket snö, men i kombination med hård blåst kan det ändå bli problem i morgontrafiken med drivbildning och dålig sikt, säger meteorologen Per Stenborg till SVT Nyheter.

Ett lågtryck med tillhörande snöfall, som för närvarande befinner sig över Baltikum, ”rör sig ut över Östersjön och från inatt snö på Gotland, redan tidigt i morgon finns det även in över östra Götaland och Sörmland. Under dagen utbreder sig snöfallet norrut, upp över Svealand upp till södra Norrland, men även något västerut”.