Nytt samarbete bakom Petersons succé

Hon har slagit flera toppspelare den senaste månaden och är det stora svenskhoppet i US Open.

Rebecca Peterson, 70:e på tennisens världsrankning, kommer till US Open med ett starkt självförtroende. De senaste veckorna har 24-åringen slagit Sloane Stephens, USA, som vann just US Open 2017, Barbora Strycova, tjeckisk semifinalist i Wimbledon i juli samt Johanna Konta, brittiskan som gick till semifinal på Paris grus i juni.