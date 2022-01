Nytt pandemiläge: ”Inte läge att sluta räkna fall”

Världen över slås just nu rekord i antal bekräftade fall av covid-19. Så även i Sverige som under tisdagen registrerade 17 320 nya fall, det högsta under pandemin.

Men konsekvenserna är inte lika allvarliga som tidigare under pandemin. Antalet dödsfall är betydligt lägre och andelen sjukhusinläggningar är mindre även om de just nu ökar.