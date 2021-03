Hiroshi Sasaki, kreativ chef för ceremonierna under Tokyo-OS, meddelar att han lämnar sitt uppdrag. Under onsdagen rapporterades det att Sasaki tidigare hade föreslagit att den japanska komikern Naomi Watanabe skulle uppträda under invigningen utklädd till gris.

Sasaki har bett Watanabe om ursäkt via ett uttalande.