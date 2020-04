Nytt Opecmöte om oljeproduktionen

Företrädare för Opec – världens främsta oljeproducerande länder– träffas via videolänk under söndagen för att överlägga om de sjunkande råoljepriserna till följd av coronakrisen, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Opecländerna, som leds av Saudiarabien, kom tidigare i veckan överens med andra oljeländer – med ett undantag – om att bland annat minska produktionen med tio miljoner fat per dag under maj och juni. Under resterande delen av året ska produktionen minskas med åtta miljoner fat per dag.