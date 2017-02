Nytt målvaktsess i Skellefteå

Det var tätt och tufft när Skellefteå vann mot Leksand. Foto: Ulf Palm/TT

Han storspel bidrog till att Skellefteå kunde besegra Leksand med 3–1.

– Det är så roligt att Gustaf fick visa vad han går för. Det förtjänar han, sa Skellefteås tränare Stefan Klockare efter matchen.

Leksand, som nu är inne i en djupformsvacka, öppnande starkt. Dalaspelarna kom direkt med hög fart in i offensiv zon och radade upp målchanser. Då var Gustaf Lindvall, som fick hoppa in istället för förstemålvakten Joni Ortio, lugn och säker i målet.

Nästa Leksandspress kom i andra perioden. Men åter storspelade Gustaf Lindvall och bidrog starkt till att Skellefteå kunde behålla ledningen.

Tredje dalapressen kom i början av slutperioden när Skellefteås nyförvärv Mark Katic fick fem minuter och matchstraff efter en ful tackning på Johan Olofsson.

Skellefteå klarade fem minuters boxplay, mycket tack vare Gustaf Lindvall som var lugn bakom sina backar.

– Jag blir så glad när Gustaf hoppas in och gör en sådan här bra match. Det är en seriös kille som verkligen gått den långa vägen via spel i division 1 och Allsvenskan till att hoppa hit. Han har aldrig gett upp, berömmer Stefan Klockare, och fortsätter med ett leende:

– Sedan känns det riktigt bra att vi nu har två bra målvakter inför slutspelet.

Men Gustaf Lindvall är ödmjuk och pratar hellre om lagets insats istället för sitt eget spel:

– Jag gör alltid mitt bästa och förbereder mig så bra som möjligt. Sedan spelade killarna framför mig bra i dag.

Han vill inte prata om att utmana Joni Ortio som föremålvakt och få möjlighet att spela fler matcher:

– Såhär har det varit hela säsongen. Det är min roll och jag accepterar det. För mig är det bara att göra det bästa av förutsättningarna.

Annars var inte detta någon av Skellefteås bättre matcher. Laget kan mer, men tränaren Stefan Klockar ser ljuspunkter i spelet och på en tiogradig formkurva, ger han laget följande betyg:

– Ibland blev betyget åttio till nio när tio är en bra slutspelsform. Stundtals spelade vi riktigt bra, sedan gäller det för oss att nu minimera de perioder under matcherna när vi blir sämre.

Skellefteå vann matchen på bättre effektivitet. Laget gjorde 1–0 på sitt första riktiga anfall och 2–1 kom genom bra powerplay. Det avgörande målet kom sedan Leksand blottade defensiven i jakten på kvittering.

En effektivitet som präglar ett topplag och helt saknas i dagens Leksand. Dalaspelarna jagar och försöker, men hamnar ofta på kanterna när de kommer in i offensiv zon. Faktum är att Leksand bara gjort ett mål på de senaste tre matcherna. Det visar lagets problem just nu. Inte blir det bättre av att deras powerplay är fortsatt under isen.

Nu är frågan hur långt detta kommer att räcka i ett förmodat kommande kvalspel?