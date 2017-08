Från Urban Hjärne till John Ajvide Lindqvist – den svenskspråkiga skräcklitteraturen må ha fört en undanskymd men inte desto mindre livaktig tillvaro. I första delen av ”Svensk skräcklitteratur” sammanfattar Mattias Fyhr den litterära skräcktraditionen från medeltiden fram till mitten av 1800-talet.

Skräckinjagande: Urban Hjärne (1641–1724), Erik Johan Stagnelius (1793–1823) och Aurora Ljungstedt (1821–1908).

Skräckens tid är nu. Blodiga och blodisande ­berättelser har i och för sig alltid beledsagat den mänskliga kulturen, men skräckgenren har, i likhet med andra fantastiska genrer som fantasy och science fiction, på sistone gått från att vara ett företrädesvis subkulturellt fenomen till att inta en mer framskjuten plats. Den kolsvarta zombiesåpan ”The walking dead” är en något osannolik framgångssaga, som kunnat gå från tecknad serie till långkörande tv-serie och sofistikerat dataspel utan att komp­romissa nämnvärt med den dystopiska tematik eller de ­explicita våldsskildringar som är originalets kännetecken. Under hösten kommer två påkostade Stephen King-filmatiseringar att gå upp på biograferna och lagom till Halloween har operan ”Dracula”, baserad på Bram Stokers roman, urpremiär på Kungliga Operan. Exemplen på att skräckgenren på senare tid har fått ett markant uppsving kunde lätt mångfaldigas.

Men kanske är det egentligen korrektare att säga att skräckens tid är åter en gång? Som filosofen Noël Carroll poängterat i sin klassiska studie ”The philosophy of horror” (1990) tycks genrens popularitet gå i cykler – Carrolls bok är också skriven i kölvattnet av 80-talets stora skräckvåg, när King firade sina största framgångar som för­fattare och filmserier som ”Terror på Elm Street” och ”Fredagen den 13:e” tickade på med del efter blodig del. Men kanske har ändå något förändrats sedan sist. Om skräckgenren visat sig vara en både livskraftig och populär strömning, så har den under stora delar av 1900-talet också kommit att fungera som en strykpojke i mer högbrynta sammanhang och inte alls självklart betraktats som ett studieobjekt värt kritikers och akademikers uppmärksamhet.

När Lars Gustafsson i en understreckare i SvD den 6 ­november 1988 tar upp Stephen Kings författarskap till diskussion beskrivs denne som en ”ständigt öldrickande grobian från Maine”, vars enda egentliga tillgångar bottnar i ”neuros, den enorma självupptagna skräcken, och det kalla vita hatet”. Detta är alltså ett utdrag ur en berömmande text skriven av en intellektuell som själv alltid hade ett ovanligt gott öga till de fantastiska genrerna och som, i harnesk mot samtidskritikens vedertagna uppfattning, insisterar på att det faktiskt finns obestridliga kvaliteter i Kings prosa. Det erkännsamma omdömet döljs delvis av raljans och reservationer, men frågan är om det inte vid denna tid hade varit svårt för Gustafsson att skriva annorlunda. Så förhåller det sig faktiskt inte idag, varken i världen i stort eller på hemmaplan. Det finns akademiska tidskrifter uteslutande vigda åt Stephen Kings författarskap – och John Ajvide Lindqvist är inte bara framgångsrik på den kommersiella bokmarknaden, utan också uppburen på kultursidorna och mottagare av Selma Lagerlöf-priset. Alltså: skräckens tid är åter, men den här gången både kräver den att bli tagen på allvar – och blir det också.

Eller så kan man, som Mattias Fyhr, docent i litteraturvetenskap och verksam vid Jönköpings universitet, argumentera för att skräckens tid är betydligt mer vidsträckt än man vanligen tror, åtminstone på svensk mark. Med ­tvåbandsverket ”Svensk skräcklitteratur” (Ellerströms), ­varav den första delen – ”Bårtäcken över jordens likrum. Från medeltid till 1850-talet” – kom ut tidigare i år och den andra volymen väntas till våren 2019, vill Fyhr nämligen visa på att den svenska litteraturhistorien, tvärtemot vad som ofta hävdats, har en lång och kontinuerlig skräck­tradition.

Det är en bild som annars kanske inte är den gängse. När vampyr- och förortsskildringen ”Låt den rätte komma in” (2004) blev en oväntad succé så ledde det å ena ­sidan till att skräcklitteratur på svenska plötsligt kom att betraktas som något kommersiellt gångbart. Men det innebar också att bilden av John Ajvide Lindqvist som en isolerad särling i deckarnas rike kom att spridas på kultursidorna, en uppfattning som Fyhr redogör för med uppenbar irritation. Även om storförlagen länge förhöll sig kallsinniga till svensk fantastik så pågick ju en desto liv­aktigare aktivitet på småskalig nivå, inte minst genom den krets som samlades kring förläggaren Rickard Berghorn och dennes bokförlag Aleph. Berghorn drev också kulturtidskriften Minotauren som publicerade nyskrivet svenskt material i fantastikgenrerna – men som kanske fyllde sin viktigaste funktion genom de många initierade essäerna om skräck, fantasy och science fiction. För många innebar Minotauren en snabbkursi den äldre fantastikens litteraturhistoria, där man kunde stifta bekantskap med i Sverige tämligen förbisedda författarskap som Arthur Machen, Algernon Blackwood eller vår egen ­Aurora Ljungstedt.

Men Fyhr problematiserar också den bild som Annika Johansson, en annan flitig och kunnig medarbetare i Minotauren, gett av den svenska skräcklitteraturen i essän ”Skräcken i folkhemmet”, på många sätt ett pionjärarbete i ett underutforskat fält. Där Johanssons slutsats var att den svenska skräcklitteraturen, i den mån den alls existerat, utmärks av ”det spretiga, det sporadiska, bristen på utvecklingslinje och tradition”, ser Fyhr i stället skräcklitteraturen som en livaktig strömning. Enligt Fyhr är det kritiker och litteraturvetare som under 1900-talet kommit att osynliggöra denna utvecklingslinje, genom en ensidig prioritering av realismen.

Konsulterar man enbart personregistret så tycks ”Svensk skräcklitteratur” inte avvika alltför mycket från en mer standardiserad, allmänt hållen litteraturhistoria, även om några i sådana sammanhang helt förbisedda författare som Constans Pontin och Jacob Philip Tollstorp här ges generöst med utrymme. Men när den svenska litteraturhistoriens usual suspects träder in på scenen gör de det som regel i något annorlunda roller än man är van att se dem tilldelade: när Johan Henric Kellgren och Anna Maria Lenngren förekommer här är de främst intressanta som tidiga företrädare för den svenska skräckballaden. I bokens absolut starkaste kapitel gör Fyhr en 40 sidor lång läsning av skräckromantiska och gotiska inslag i Erik Johan Stagnelius författarskap, och hittar flera intressanta och nya infallsvinklar genom att överväga inflytande från samtida populärkultur snarare än kanon.

Fyhr lyfter i inledningen fram intertextualiteten som något ”helt grundläggande i skräcktraditionen”. Motiv och termer traderas genom århundradena, inlemmas i nya sammanhang och ges nya betydelser, samtidigt som de kommer att konstituera en tradition. Exempelvis lyfter Fyhr fram hur några groteska motiv från Seneca den yngre återanvänds av Urban Hjärne i tragedin ”Rosimunda” (1665) och hur Matthew Lewis Alonzo-ballad har kommit att fungera som förebild och klangbotten för en rad svenska skräckballader.

Fyhrs fokus på intertextuella förbindelser fungerar ­utmärkt som metod. Det är inte bara det att greppet synliggör lätt förbisedda samband och stärker argumentationen för att en svensk skräcktradition verkligen existerar. I stycket om Stagnelius sorgespel ”Riddartornet” (cirka 1821–23) leder det också till att diskussionens fokus på ett väl­görande sätt förflyttas från upphovsmannens eventuella psykologiska tillstånd till hur texten spelar med ­gotiska traditioner. Stagnelius sista drama kretsar kring den ädla unga Mathilda, som har växt upp i tron att hennes mor dog i dotterns tidiga barndom. Men så gör hon den fruktansvärda upptäckten att modern sitter inspärrad i riddar­tornets fängelsehålor sedan 15 års tid, straffad av sin grymme make för en otrohetsaffär. Som om inte detta var nog har Mathildas far också börjat begära sin dotter och ställer henne nu inför valet att gifta sig med honom eller se sin mor och hennes hjälpare gå en fruktansvärd död till mötes. Den ädla och olyckliga hjältinnan går sin far till viljes innan hon i förtvivlan tar sitt liv. Det här är ju en synnerligen mörk och makaber historia, vars incesttematik och emellanåt mycket påträngande sadism har tenderat att behandlas med en viss motvilja av eftervärlden. Om texten i en psykoanalytisk läsart snarast blir till slagget av obearbetade trauman hos dess upphovsman så kan Fyhr här visa att texten tvärtom är ytterst konventionsmedveten – alltsedan Horace Walpoles ”Borgen i Otranto” (1764) betecknar ju namnet Mathilda en olycksmärkt gotisk hjältinna och hennes far uppfyller de flesta kriterierna för en äkta gotisk skurk, behärskad av fruktansvärda passioner men glimtvis kapabel till paradoxal storhet i sin ondska.

Som metod visar sig Fyhrs uppmärksamhet på förbindelser texter emellan alltså i högsta grad fruktbar. Han menar dock att intertextualiteten även är något ”helt grundläggande” för genren. Här har jag emellertid svårt att se hur skräck­litteratur skulle skilja sig från andra traditioner i detta avseende. Det finns väl ändå gott om romaner om unga män på drift som läser Kerouacs ”På drift” och både 1700- och 1800-talets romanförfattare är väl närmast besatta av att skildra och diskutera just romanläsning? Självmedvetenhet och blinkningar till litterära föregångare sker inte enbart på månskensbelysta spökslott.

Överlag kunde man också önska en utförligare inledande genrediskussion och en något jämnare fördelning mellan epokerna: kapitlet som behandlar ”den äldsta svenska tiden”, från fornnordisk tid till 1737, är på 12 sidor, för­romantiken drygt 40 sidor.

Slutintrycket är ändå att det första bandet av ”Svensk skräcklitteratur” tillför något väsentligt nytt till den svenska litteraturvetenskapen och med goda förutsättningar att hitta läsare även utanför de akademiska kretsarna. En god litteraturhistoria är inte bara deskriptiv utan också performativ, kunde man kanske säga: den gör sedan länge bortglömda texter relevanta på nytt och kastar nytt ljus över välbekant material genom att föra in det i nya sammanhang. Fyhrs verk lever upp till det kriteriet och väcker både lust och nyfikenhet till såväl 1600-tals­tragedier där ”köld öffwer all min’ inelffwor hasteligh föll” till gotiska pekoral där eskapader i tortyrkammarna glöms bort till förmån för försoning med skurken över en kopp te.

Per Klingberg Doktorand i litteraturvetenskap vid Örebro universitet