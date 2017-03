Krig, korruption och aids är bara några av de katastrofer som plågar Afrika. Blairkommissionens rapport har långtgående förslag för kontinenten och ska i år stå i fokus inom EU, FN och G8. Men det är inte bara humanitet som ligger bakom det nyvakna intresset.

Marshallplanen på 40-talet låg inte bara i det krigsskadade Europas intresse, utan också i USA:s. Nu är det dags att lansera en marshallplan för Afrika! Ungefär så formulerade sig den brittiske finansministern Gordon Brown när han den 11 mars i år presenterade den så kallade Blairkommissionens 461-sidiga rapport om Afrika på en välbesökt presskonferens. I kommissionen, som tillsattes för drygt ett år sedan av premiärminister Tony Blair, har ett flertal framträdande forskare och politiker medverkat, bland annat den tanzaniske presidenten Benjamin Mkapa och premiärminister Meles Zenawi från Etiopien.

På Blairkommissionens kravlista finns det dramatiska förslaget att västvärldens bistånd till det subsahariska Afrika ska fördubblas till 2010, från 25 miljarder dollar om året i dag till 50 miljarder. Till 2015 bör biståndet höjas med ytterligare 25 miljarder dollar. EU och USA bör avveckla alla subventioner till de egna bönderna som för närvarande raserar lönsamheten i Afrikas jordbruk och för övrigt kostar de rika ländernas skattebetalare sju miljarder kronor om dagen. Västvärlden bör dessutom sänka importtullarna och riva alla de handelsbarriärer som effektivt stänger ute en lång rad afrikanska exportprodukter. Kommissionen föreslår en total skuldavskrivning, dock med undantag för de stater där den marshallinspirerade tillväxtpolitiken bara göder en korrumperad elit. Afrikas skuldberg uppgår för närvarande till uppskattningsvis 2,1 biljoner kronor. Räntor och amorteringar kostar 105 miljarder kronor per år, vilket motsvarar tre femtedelar av det nuvarande biståndet.

2005 tycks bli Afrikas år. Tony Blair, som för närvarande är ordförande i G8-gruppen, planerar att sätta Afrikakommissionens rapport högst på agendan när det mäktiga G8 samlas i juli i Skottland till toppmöte. I september, när FN arrangerar en internationell konferens för att utvärdera det pågående arbetet med millenniemålen som ska halvera fattigdomen i världen till 2015, kommer Blairrapporten också att stå i centrum. Storbritannien har dessutom ordförandeskapet i EU under andra halvåret 2005 och ska då, enligt Blair, sätta situationen i Afrika högt på agendan. Det enda som rimligtvis kan stjälpa planeringen är om labourregeringen tvingas avgå efter parlamentsvalet som ska hållas den 5 maj.

Varför detta nymornade

intresse för Afrika? Den katastrofala situationen på den afrikanska kontinenten har ju varit känd för de flesta i hundra år. De europeiska staternas koloniala och postkoloniala näringslivspolitik, som kvävt de flesta industriella satsningar i Afrika och dömt världsdelen till en underordnad ställning som beroende råvaruproducent, har varit i kraft lika länge. Det subsahariska Afrikas andel av världshandeln har reducerats successivt under efterkrigstiden. 1950 var den 7 procent. År 2004 hade andelen sjunkit till 2 procent. Hela Afrikas BNP är mindre än Storbritanniens. Varje mjölkko inom EU får två dollar i bidrag varje dag enligt en aktuell beräkning. Samtidigt tvingas ungefär 46 procent av världens befolkning – och 70 procent

av Afrikas 690 miljoner – leva på mindre än två dollar om dagen. Enbart de amerikanska bomullssubventionerna på 4 miljarder dollar om året, som betalas ut till 25 000 högteknologiska jordbruksföretag i Sydstaterna, har raserat ekonomin för åtminstone 10 miljoner bomullsproducerande bönder i Afrika.

Utbildningsrevolutionen har gjort stora framsteg i Afrika sedan självständigheten på 60-talet. Men det finns – precis som i svenska avfolkningsbygder – ytterst få jobb för kvalificerad arbetskraft. Enligt en färsk rapport från Världsbanken utvandrar åtminstone 20 000 högutbildade personer från det subsahariska Afrika varje år för att söka jobb i västvärlden.

Enligt en annan rapport arbetar 300 000 högutbildade afrikaner, och däribland 30 000 med doktorsexamen, i USA och EU. Kenya skickar årligen över 7 000 studenter till universitet och högskolor i USA, men ytterst få har chansen att återvända. Det finns, för att ta ytterligare ett exempel, ungefär 450 000 högutbildade och välbärgade liberianer i världen, men de allra flesta bor i USA och resten i andra rika länder.

Den ekonomiska kräftgången stimulerar kapitalflykt och göder en förtärande korruption. Kapitalflykten från 30 stater i det subsahariska Afrika uppgick, enligt en forskarrapport från University of Massachusetts, till minst 187 miljarder dollar under åren 1970-96. Korrumperade afrikanska härskare kontrollerade, enligt en annan beräkning som publicerades 1999, åtminstone 20 miljarder dollar på konton i schweiziska banker. Militärdiktatorn Sani Abacha, som härskade i det oljerika Nigeria 1993-98, hann plundra statskassan på uppskattningsvis 4 miljarder dollar som investerades utomlands. Enligt den nuvarande nigerianske presidenten Olusegun Obasanja, som är en av Afrikas mest aktade statsmän för närvarande, är den massiva kapital- och kompetensflykten rentav ett värre hot mot Afrikas framtid än hiv/aids.

Katastrofscenarier i stater som Angola, Sudan och Somalia bekräftar bilden av en imploderande kontinent. När det sammanstörtande Sovjetunionen ströp biståndsflödet till imperiets afrikanska klientstater vid decennieskiftet 1990 tappade också västvärlden intresset för att sponsra de västvänliga regimerna på kontinenten. Vissa tecken på senare tid antyder dock att ett trendskifte kan vara på väg. En strid ström av afrikanska presidenter har gjort statsbesök i Kina de senaste åren. Våren 2004 gjorde den kinesiske presidenten Hu Jintao en uppmärksammad goodwillresa till ett flertal afrikanska oljestater. Bilaterala handelsavtal har redan slutits med Nigeria, Algeriet, Angola, Gabon, Kamerun och Ekvatorialguinea. I utbyte mot leveranser av olja – och andra strategiska råvaror – ska kinesiska företag bygga (bland annat) kraftverksdammar, bevattningsanläggningar, flygplatser, vägar och sjukhus.

Förhandlingar om liknande långsiktiga handelsavtal pågår dessutom med en lång rad nya afrikanska oljestater som Tchad, Niger, CAR (Centralafrikanska republiken) och Kongo-Kinshasa. Kina är redan Sudans största handelspartner. Ett nytt ”scramble for Africa” tycks stå för dörren när den uppstickande nya supermakten Kina axlar Sovjetunionens fallna mantel som USA:s motpart på världsscenen. Kan det vara den nya geopolitiska jordbävningen som förklarar västvärldens plötsliga intresse för Afrika? Den föreslagna marshallplanen kan rimligtviss betraktas som ett svar på den kinesiska utmaningen.

En forskare som hakat på den nya trenden är den brittiske statskunskapsprofessorn

David Held, för närvarande verksam på London School of Economics. I den nya boken

Global Covenant: The Social Democratic Alternative to the Washington Consensus (Polity Press, 201 s) skisserar han den sympatiska framtidsvisionen av ett nytt globalt New Deal, en keynesiansk konjunkturpolitik för hela världen. Det politiska projekt som Held lanserar stämmer väl överens med Blairkommissionens marshallplan för Afrika – fast i större skala. I fokus står kraven på skuldavskrivningar, kraftigt utökat bistånd till fattiga länder, undanröjande av tullar och andra handelshinder samt en avveckling av det konkurrenshämmande jordbruksstödet till bönderna i EU och Nordamerika.

Klockan kan inte vridas tillbaka. Globaliseringsprocessen kommer att rulla vidare, skriver Held, sannolikt i allt snabbare takt. Det gamla systemet med självförsörjande stater, som successivt vittrat sönder under efterkrigstiden, kan aldrig återställas. Den enda supermakten USA kan inte säkra en stabil världsordning med ett rymdbaserat missilförsvar och militära punktinsatser mot skurkstater som Irak och talibanregimens Afghanistan. I det nya informations- och kunskapssamhällets epok, där alla har tillgång till informationsteknologi och dagsfärska nyhetsprogram, måste den hegemoniska staten basera sin maktställning på befolkningens sympati – eller åtminstone tolerans.

30-talsdepressionen var den värsta krisen i kapitalismens historia. Det ekonomiska systemet hamnade, som bekant, i en ond cirkel. Företagen tvingades att stoppa produktionen när berget av osålda varor växte på lagren. Arbetslösheten steg till skyhöga nivåer.

Konsumenternas köpkraft krympte till en rännil. Folk svalt bokstavligen ihjäl framför skyltfönster som dignade av osäljbara produkter, precis som i Afrika i dag. I det läget var det den keynesianska konjunkturpolitiken, med statliga ingrepp och efterfrågestimulerande åtgärder, som fick fart på hjulen igen. Vi kan inte återgå till klassisk New Deal-politik igen, skriver Held, eftersom nationalstaternas gränser för länge sedan är sönderbrutna. Däremot kan vi tillämpa samma typ av efterfrågestimulerande politik på global nivå för att sätta fart på dynamiska tillväxtprocesser i alla världens länder. När tillväxtmodellen visar sig fungera, och framtidshoppet spirar i breda befolkningslager, trappas konfliktnivåerna ner i de flesta samhällen. I flera av de stater som tillämpade en keynesiansk konjunkturpolitik under 30-talskrisen, som USA och de skandinaviska länderna, kunde klasskriget blåsas av. Ekonomisk tillväxt gynnar samarbetsvilliga partier och politiker. Och demokratiska processer.

Vad krävs för att den världsomspännande marshallplanen ska fungera? Först och främst en global ”statsmakt”, skriver Held, en legitim internationell organisation med kompetens att formulera nya statuter för Världsbanken, Internationella valutafonden samt WTO och en lång rad andra institutioner. Det är dags att lägga grunden till en ny konstitutionell ordning, och det finns självfallet inget som hindrar att supermakten USA tar initiativet. FN:s generalförsamling kan förslagsvis omvandlas till ett globalt parlament med kompetens att stifta internationella ramlagar och utfärda tvingande dekret. Ett förstärkt FN, helst med global beskattningsrätt, bör grunda en egen militärakademi och bygga upp en stående armé – samt en polisstyrka – som kan gripa in i världens krishärdar. Ett antal förstärkta FN-organ kan tackla gränsöverskridande problem – som miljöfrågor och brottslighet – och tillsätta vetenskapliga paneler.

Intresset för Afrikas tragedier har blossat upp då och då i västvärlden. Den berömda Live Aid-galan 1985, som organiserades på initiativ av den irländske rockmusikern Bob Geldof, följdes av två miljarder tv-tittare. Trots allt består än i dag de postkoloniala strukturer som gör Afrika oattraktivt för internationella penningplacerare. På goda grunder kan man ställa frågan vad det nya – eller nygamla – engagemanget för en afrikansk marshallplan beror på. Vilka omständigheter har lockat Held att konstruera visioner om ett nytt New Deal och en framtida världsregering just nu? Ett hastigt påkommet styng av dåligt samvete?

Själv är jag beredd att satsa en slant på den kinesiska förklaringsvariabeln. Redan i dag påverkas världens råvarubörser av den industriella revolutionen i Kina. Med all säkerhet kommer det kinesiska inflytandet på världens affärer att fortplanta sig som en stigande tsunamivåg runt jorden i takt med att den uppstickande nya supermakten vinner styrka och stabilitet. Världen står, med all sannolikhet, inför ett nytt scramble for Africa. Det nyväckta intresset för den södra kontinentens slumrande rikedomar kan onekligen rubba många av de onda cirklar som marginaliserat Afrikas folk under flera hundra år. Konkurrens, exempelvis mellan supermakter, är en revolutionerande kraft i historien.

Carl Johan Gardell