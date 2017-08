Nytt haveri på Postnord – slutar dela ut post

Foto: Anders Ahlgren

Klagomål från allmänheten om att postutdelningen uteblir under flera dagar har tidigare varit mycket ovanliga men under sommaren på PTS fått in ett tiotal. Det gäller flera orter i Sverige, både storstad och glesbygd.

– Just att det är samma problem som är spritt över olika delar av landet är illavarslande, säger Levin, som är sakkunnig i ekonomisk analys på PTS.

Även SvD-läsare har hört av sig och beskrivit hur postutdelningen upphör under långa perioder. Ett hushåll i Sköndal i Stockholm har varit utan post i över en vecka.

”I förra veckan fick vi ingen post. Ingenting. På torsdagen bestämde vi oss för att ringa Postnord och stämma av om något blivit fel. Det visade sig att brevbäraren var sjuk och att ingen ersättare var planerad”, skriver en läsare till redaktionen.

Lite senare kom Postnord med ny information om att ingen brevbärare var sjuk och att det var oklart varför posten inte delats ut.

En annan läsare berättar hur posten sedan ett par månader kommer en gång i veckan.

– Jag bor så att jag hör från farstun när brevbäraren kommer och sedan ett par månader kommer han en gång i veckan och det är på tisdagar, förklarar en äldre kvinna boende på Gärdet i Stockholm.

Hon berättar vidare att hon har frågat brevbäraren om detta och han har då sagt att brevbärarna har instruktioner om att inte leverera post varje dag på grund av personalbrist.

På Postnord förklarar man att det kan uppstå störningar i postgången till följd av bristande bemanning.

”Tyvärr ser vi en trend med avhopp, inte sällan mycket sena sådana, från kontrakterade sommarvikarier och dessutom har vi i rådande högkonjunktur, liksom flera andra företag, svårt att rekrytera medarbetare på flera orter i landet”, svarar Emma Riblom, kommunikationschef på Postnord, i ett mejl.

Detta i kombination med hög sjukfrånvaro kan, enligt Riblom, resultera i att försändelser blir försenade ”en eller två dagar”.

”Vi försöker naturligtvis undvika att detta inträffar och riktlinjerna är att inte samma mottagare ska drabbas flera dagar i rad.”

Klagomålen till PTS beskriver emellertid hur posten uteblivit under betydligt längre perioder än ett par dagar. Postnord är enligt postlagstiftningen skyldigt att dela ut post varje arbetsdag. Det finns omständigheter när utebliven post kan accepteras, bland annat svåra väderförhållanden, men bemanningsproblem är inte ett av dem.

– Postnord är skyldigt att ha en sådan bemanning att man klarar av att dela ut posten varje dag. Man ska ha en beredskap så att man kan hantera avhopp och man får alltså inte ställa in posten till samma område flera dagar i rad, säger Joakim Levin.

PTS kommer enligt Levin att ta upp detta med Postnord, myndigheten har sedan tidigare en löpande kontakt med Postnord angående olika kvalitetsproblem.

– Eftersom problemen med inställd postgång dykt upp på flera platser, är risken att det finns ett systematiskt fel när det gäller bemanningen.