Hittills under november har 34 848 personer registrerats smittade av coronaviruset i Norge. Det är den enda månaden under pandemin då över 30 000 fall har rapporterats in, enligt norska radio P4.

– Det tror jag var väntat när samhället öppnade upp. Frågan är om vården har kapacitet att hantera det, säger statsminister Jonas Gahr Støre.