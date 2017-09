Nytt bud: VM-kvalmatchen ska visas gratis

Foto: Janerik Henriksson/TT

Discovery kom under lördagskvällen med ett nytt förslag på lösning i den pågående konflikten om hur distributionsavtalet med Com Hem ska se ut.

Matchen ska vara tillgänglig gratis på andra digitala plattformar. Det gäller Discoverys plattform Dplay och via ett endagserbjudande från Eurosport Player. Matchen kommer också att sändas på Aftonbladets tv-plattform.

"Men mest av allt hoppas jag att Com Hem/Boxer är villiga att komma tillbaka till förhandlingsbordet", säger Henriette Zeuchner, VD för Discovery Networks Sweden, i ett pressmeddelande.

Läget har varit låst i förhandlingarna mellan Discovery och Com Hem. Com Hem är inte nöjda med erbjudandet från Discovery och hävdar att färre tittar på deras kanaler. Discovery hänvisar till MMS tittarmätningar och menar att de tvärtom ökar i antal tittare. När de två parterna inte kunde komma överens och avtalet löpte ut natten mellan torsdag och fredag, försvann kanalerna från Com Hem/Boxers kunder, mitt under ett avgörande set för Roger Federer i US Open.