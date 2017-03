Jason Isbell. Arkivbild. Foto: Wade Payne/AP/TT

Countryrockartisten Jason Isbell och hans band The 400 Unit släpper albumet "The Nashville sound" den 16 juni, skriver Stereogum.

Albumet är producerat av Dave Cobb, som Isbell samarbetade med på den kritikerrosade skivan "Something more than free" 2015.

Dessutom kommer Isbell att släppa livealbumet "Live from Welcome to 1979" på Record Store Day den 22 april.

Annons X

Jason Isbell och The 400 Unit spelar i Stockholm den 12 november.