Invald i musikens finrum: ”Ska man skylla på adhd?”

Lill-Babs, rapparen Promoe, känd från Looptroop Rockers och Ola Håkansson. Foto: MAJSA SUSLIN / TT Emma-Sofia Olsson

Ola Håkansson är märkbart stolt över att han är en årets artister i Swedish music hall of fame, som startade 2014. Bland de invalda hittills finns namn som Abba, Roxette, Cornelis Vreeswijk, Ebba Grön, Monica Zetterlund, Evert Taube, Anders Burman, Carola, Ulf Lundell, Kent och Siw Malmkvist.

– Jag måste säga att det är smickrande och inget jag räknat med. Det är alltid kul att få uppskattning och det är bra för svensk musikhistoria att Swedish Music hall of fame finns. Det inspirerar folk som håller på med musik och det är många svenskar som lyckats internationellt, säger Ola Håkansson som fyller 72 år imorgon.

Eftersom The Cardigans, med Nina Persson i spetsen, också väljs in får Ola Håkansson nästan två pris. Han sajnade ju bandet när han hörde låten ”Rise & shine”. Cardigans slog internationellt vilket blivit något av en specialitet för Ola Håkansson. Under senare år har han gett världen Zara Larsson och Icona Pop. På hans skivbolag Ten Music Group finns även artister som Elliphant, Benjamin Ingrosso, Niki & the Dove och Strandels.

Ola Håkansson Foto: Emma-Sofia Olsson

Zara Larsson är egentligen inget undantag när det gäller Ola Håkansson. Han har hunnit jobba med artister som The Cardigans, Jerry Williams, A-Teens, Magnus Uggla, Carola, Army of Lovers och Agnetha Fältskog. Förutom hans förmåga att upptäcka artister, och lansera dem över hela världen, blev han själv världsberömd med bandet Secret Service på 1980-talet.

Men allt startade med Ola and the Janglers, kända för hits som ”Alex is the man”, ”Poetry in motion”, ”Bird’s eye view of you” och ”Let’s dance”. Tillsammans med band som Tages, Hep Stars och Shanes dominerade de den svenska popscenen i mitten av 1960-talet.

I en intervju med Svd förra året förklarade Ola Håkansson sitt recept för listframgångar: ”När jag hör en bra låt får jag gåshud. Jag älskar låtar och släpper skivor jag gillar och hoppas att andra gillar samma sak. På en singel måste man hålla intresset uppe och så fort det blir tråkigt gör jag låten kortare och klipper bort skiten. En singel ska vara en smällkaramell.”

En av juryns motiveringar till invalet av Håkansson är att han ”ständigt är lika förvånad över sin egen framgång”.

– Jag gör bara grejer för att jag tycker att det är kul. Så jag räknar inte med någonting och då blir man överraskad om det går bra.

Juryn skriver också att ”hans ständiga nyfikenhet har gett honom absolut gehör för samtidsmusiken”.

– Vad ska man säga om det då, ska man skylla på sin Adhd? Jag är nyfiken och barnslig. När jag hörde Zara Larsson fastnade jag för att hon sjöng så bra, ville slå och var beredd att gå långt för att uppnå det. På Icona Pops soffa hittade jag en lapp där det stod ”Idag luffare, imorgon stjärnor”, säger Ola Håkansson.