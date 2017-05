Nyinstiftat kritikerpris till SvD-medarbetare

Håkan Lindgren: En ung dagstidningskritiker men av ett i grunden klassiskt intellektuellt slag. Foto: Svenska Dagbladet

Grattis Håkan! Hur känns det?

– Tack! Priset kom som en total överraskning – som ett pris ska göra. Att Akademien börjar stödja frilansande kritiker med ett generöst pris är ett utmärkt initiativ. Jag är också glad att Akademien uppskattar en skribent av min sort, trots att jag skriver i så många genrer – jack of all trades, master of none. Jag hoppas att priset blir långlivat, så att många underbetalda kollegor och konkurrenter också får del av det.

Akademiens motivering nämner att du är frågvis och har ett eftersinnande temperament. Vad tycker du är essentiella drag hos en kritiker?

– Det jag gillar att läsa är skribenter som har en personlig röst och som tänker självständigt. Skribenter som låter mig upptäcka att man alltid kan se lite mer, och uttrycka lite mer med ord än jag trodde var möjligt.

Vad tycker du är det viktigaste en kritiker kan bidra med till kultur- och samhällsdebatten?

– Samma saker som alltid, tror jag. Det blir svårt att höfta till en fräsch definition när så många redan sagt det bättre, men kanske: de ska kommentera allt som intresserar dem, från konst, samhälle och vetenskap till helt obskyra grejer, ur ett eget perspektiv. De ska bidra till debatten genom ett eget perspektiv, och genom att inte vara lojala med samtiden, eller med några grupper och ideologier.

Hur har du firat?

– Firat? Inte alls, än så länge.

Vad tar du dig an härnäst?

– Jag ska försöka göra mig förtjänt av priset genom att skriva självständigt och oberoende. Härnäst ska jag skriva en elak text om transhumanismen för den norska kulturtidskriften Vagant. Och mycket mer för SvD, hoppas jag!

Svenska Akademiens kritikerpris 2017 är det första i ordningen och utdelas ”för betydelsefulla insatser inom svenskspråkig kritik”. Prissumman är på 100 000 kronor per mottagare.