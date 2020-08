Den här sommaren har jag känt mig som Jackson Browne. I en av sina finaste låtar, ”Something fine”, sjunger han: ”The papers lie there helplessly / In a pile outside the door / I've tried and tried / But I just can't remember what they're for”.

Förmodligen är det en mycket vanlig erfarenhet för semesterfiraren, men för mig som i vanliga fall finner ett stort nöje i tidningsläsande, i synnerhet kultur- och opinionsjournalistik, var det överraskande att upptäcka den befrielse som ligger i att för en period vara bortkopplad från det ständigt pågående nyhetsflödet.