Nyförvärvet räckte inte för Häcken

Häckens Paulinho sätter press på Örebros försvar under under måndagens allsvenska fotbollsmatch mellan BK Häcken och Örebro SK på Bravida Arena i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Häcken började bäst i mötet med Örebro i fotbollsallsvenskan.

Det gav resultat.

Ahmad Yasin spelade 60 allsvenska matcher under fem säsonger med Örebro. På dem gjorde han fyra mål, varav två på straff.

Nyförvärvet, på lån från AIK, gjorde sin tredje match – den första från start – för Häcken mot sitt gamla lag och är redan uppe i lika många spelmål som när han var klädd i vitt och svart.

Han blev segerskytt som inhoppare i debuten mot Jönköpings Södra och hans andra fullträff kom i den 13:e minuten mot Örebro.

– Jag är glad för målet och för att vi ledde ett tag. Nu känns det för jävligt. Vi släpper in dem för enkelt, sade Yasin i paus till C More.

Då hade Kennedy Igboananike chippat in 1–1, ett resultat som stod sig matchen ut.

Örebros tränare Alexander Axén var nöjd med poängen.

– Det får vi nog vara. Det var en svår bortamatch och de trycker på rätt bra på slutet, sade Axén.

Axén gjorde några taktiska förändringar när högerbacken Martin Lorentzson lämpligt nog fick behandling för en skada – enligt Yasin en typisk Axén-timeout – vid ställningen 0–1.

– Det gav resultat direkt. Ibland är han en bra tränare, sade spelmotorn Nordin Gerzic.