Ett närmast fullsatt Konserthus med en äldre herre mitt på scen bakom sin vibrafon. Han småler medan det intensiva jazzbandet runt omkring bygger lager på lager på låtarna och vrider dem sin egen väg tills de sakta hittar tillbaka igen och han åter hamnar i centrum, även musikaliskt.

Mulatu Astatke inledde sin karriär i redan under det tidiga 60-talet när han spelade in två latinjazz album i New York, men det var hemma i Etiopien under det tidiga sjuttiotalet som han bröt ny mark på allvar. Han var inte ensam. Under Haile Selassie sista år vid makten var landet in i en period av musikaliskt nyskapande, precis som många andra länder på kontinenten under samma tid.